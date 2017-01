Shia LaBeouf hervat Trump-protest

ANP Shia LaBeouf hervat Trump-protest

NEW YORK - Shia LaBeouf heeft vrijdagochtend zijn publiek protest tegen Donald Trump hervat. De acteur werd donderdag gearresteerd na een handgemeen voor zijn demonstratie- en kunstinstallatie in New York. Hij zat korte tijd vast maar verscheen vrijdagochtend weer voor de camera van zijn 'Hij zal ons niet verdelen'-project.

Door ANP - 27-1-2017, 11:34 (Update 27-1-2017, 11:34)

Het protest van de acteur bestaat uit een livestream die de komende vier jaar 24 uur per dag anti-Trump activisten moet tonen. Daarvoor bevestigde hij een camera aan de buitenmuur van een museum in New York, waar hij met medestanders sinds het aantreden van de nieuwe president bij toerbeurt "hij zal ons niet verdelen" schreeuwt.

LaBeouf werd donderdagochtend meegenomen door de politie op verdenking van mishandeling. Hij zou een man in het gezicht hebben gekrabd. Na enkele uren werd hij weer vrijgelaten met een dagvaarding voor 4 april. Vrijdagochtend verscheen hij weer voor de camera van zijn livestream waar hij zich bij een kleine groep mede-demonstranten voegde.