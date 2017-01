Conan O'Brien met show naar Mexico

ANP Conan O'Brien met show naar Mexico

LOS ANGELES - De Amerikaanse tv-host Conan O'Brien doet hoogstpersoonlijk een poging de banden tussen de VS en Mexico te herstellen. Als tegenwicht voor de acties van de nieuwe president Donald Trump die de relatie tussen de twee landen op scherp zetten, verplaatst O'Brien zijn populaire talkshow Conan voor een keer de grens over.

Door ANP - 27-1-2017, 10:22 (Update 27-1-2017, 10:22)

"Ik ga naar Mexico om de Mexicaans-Amerikaanse band te herstellen", kondigt de presentator aan op Twitter. Op 1 maart zendt O'Brien eenmalig uit vanuit een studio in Mexico. De speciale aflevering van Conan wordt gemaakt door een uitsluitend Mexicaanse crew, met enkel Mexicaans publiek en alleen maar Mexicaanse gasten. De show gaat de lucht in onder de titel Conan without borders: Made in Mexico, meldt O'Brien.