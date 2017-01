Voormalig gezicht Opsporing Verzocht overleden [video]

ANP

APELDOORN - In zijn woonplaats Apeldoorn is donderdag oud-tv-presentator Will Simon overleden. Hij was 87 jaar. Dat heeft zijn stiefzoon vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 27-1-2017, 9:59 (Update 27-1-2017, 11:51)

Simon presenteerde in 1975 en 1976 en vervolgens van 1982 tot 1991 het tv-programma Opsporing Verzocht.

Vorig jaar nam hij nog één keer plaats aan de presentatiedesk, om te helpen bij het oplossen van een ruim veertig jaar oude moordzaak in Den Haag. Simon behandelde deze zaak ooit in een proefuitzending van Opsporing Verzocht.

Will Simon begon in 1962 als regisseur van culturele programma's. Daarna ging hij werken bij het actualiteitenprogramma Televizier Magazine van de AVRO en kwam hij uiteindelijk terecht bij Opsporing Verzocht als eindredacteur en presentator. In 1991 ging hij met vervroegd pensioen.

