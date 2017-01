Sarah Bettens zingt op single A Balladeer

AMSTERDAM - Zangeres Sarah Bettens (K's Choice) zingt mee op Mob Wife, de nieuwe single van A Balladeer die vrijdag uitkomt. De originele versie van het lied, dat gaat over het bewust wegkijken van foute praktijken, komt van het nieuwe album A Wolf At The Door van A Balladeer.

Door ANP - 27-1-2017, 7:03 (Update 27-1-2017, 7:03)

Bettens is ook te horen op de nog niet eerder verschenen B-kant van de single, het nummer Hat In Hand. Zanger Marinus de Goederen van A Balladeer noemt het een enorme eer dat Bettens met hem wilde samenwerken. "Eigenlijk durfde ik haar niet te vragen, dus ik was extra blij toen ze enthousiast reageerde”, vertelt hij. "Sarah is een ongelofelijk goede zangeres met een heel eigen, warme sound. En ze geeft ook nog eens de allerbeste knuffels!"

De waardering is wederzijds, beklemtoont Bettens. "Marinus maakt mooie liedjes", stelt de Belgische zangeres. "Hij hoort het misschien niet graag, maar hij klinkt als een ouwe rot in het vak, op de best mogelijke manier dan. Zijn teksten zijn doordacht, de zanglijnen kloppen en hij kan nog eens goed zingen ook.”

Voor Bettens en K’s Choice is 2017 een bijzonder jaar: de band bestaat 25 jaar. Dat wordt onder meer gevierd met een nieuw best of-album.