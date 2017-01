Groundhog Day in Nederlandse bioscopen

ROTTERDAM - Meerdere Nederlandse bioscopen vieren volgende week donderdag 'bosmarmottendag'. De wonderlijke Amerikaanse traditie vindt jaarlijks plaats op 2 februari. Op deze dag ontwaakt volgens de mythe de bosmarmot uit zijn winterslaap en waagt zich voor het eerst buiten zijn hol. Als het diertje zijn eigen schaduw ziet, duurt de winter nog zes weken langer. Zo niet, dan is de lente nabij.

Door ANP - 27-1-2017, 7:02 (Update 27-1-2017, 7:02)

Het feest, dat in veel Amerikaanse steden wordt gevierd, vormde het middelpunt van de komedie Groundhog Day uit 1993. In deze film speelt Bill Murray een cynische journalist die verslag moet doen van de bosmarmottenceremonie in het dorpje Punxsutawney. Maar door een bizarre speling van het lot blijft hij op 2 februari hangen en maakt hij elke dag opnieuw de door hem zo gehate dag mee.

Bioscoop Kino in Rotterdam vertoont de klassieker als special van het IFFR, dat de film in 1996 voor de eerste maal in het programma opnam. De film is vrij toegankelijk. Voor bioscoop Eye is het inmiddels een traditie: het filminstituut in Amsterdam draait Groundhog Day al een aantal jaar op 2 februari. Bioscoopexploitant Pathé biedt de film op 2 februari aan via streamingdienst Pathé Thuis.

Groundhog Day was toen hij uitkwam geen enorm succes. Maar inmiddels wordt de film door kenners beschouwd als klassieker en één van de beste komedies van de afgelopen twintig jaar. De Amerikaanse vakbond van scenaristen erkende het script van regisseur Harold Ramis als één van de besteverhalen ooit geschreven. En de film werd in 2006 zelfs op de lijst van het Amerikaanse Congres gezet met belangwekkende titels die voor het nageslacht bewaard moeten blijven.