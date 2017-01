President Trump: Madonna is walgelijk

ANP President Trump: Madonna is walgelijk

NEW YORK - In een interview met de Amerikaanse televisiezender Fox noemde president Donald Trump Madonna donderdag walgelijk. Hij reageerde daarmee op de uitspraken die de zangeres deed tijdens de Women's March on Washington zaterdag.

Door ANP - 27-1-2017, 3:42 (Update 27-1-2017, 3:42)

"Ja, ik heb er vaak aan gedacht het Witte Huis op te blazen", zei Madonna in een toespraak tijdens de demonstratie. "Maar ik weet dat dat niets zal veranderen. We mogen niet ten prooi vallen aan wanhoop." De dag erna liet ze via Instagram weten dat ze haar uitspraken als metafoor bedoelde. "Ik ben geen gewelddadig persoon, ik promoot geweld niet en het is belangrijk dat mensen mijn speech in zijn geheel horen in plaats van dat er één zin uit zijn verband wordt gerukt."

Trump reageerde in het interview. "Eerlijk gezegd is ze walgelijk. Ik denk dat ze zichzelf hiermee schade heeft toegebracht. Ik denk dat ze deze hele zaak schade heeft toegebracht", aldus de president. De nieuwbakken staatsleider kon niet alleen Madonna's woorden tijdens de mars niet waarderen. "Zij en een paar anderen. Maar wat zij in het bijzonder zei was niet eervol naar het land toe."