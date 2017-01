Nina Dobrev in laatste The Vampire Diaries

ANP Nina Dobrev in laatste The Vampire Diaries

LOS ANGELES - In de laatste aflevering van de serie The Vampire Diaries duikt een bekend gezicht op. Nina Dobrev keert terug voor de finale van de bovennatuurlijke dramashow.

Door ANP - 27-1-2017, 1:36 (Update 27-1-2017, 1:36)

De actrice maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. Daar plaatste ze een foto van het script van de aflevering. Ze schreef erbij dat het dan wel donderdag was, maar het hier geen 'Throwback Thursday' betrof: ze stond daadwerkelijk weer op de set van de serie.

Nina, die in de serie als Elena de hoofdrol had, maakte in het voorjaar van 2015 bekend dat ze The Vampire Diaries na zes seizoenen ging verlaten. "Ik wist altijd al dat ik wilde dat Elena's verhaal een avontuur van zes seizoenen moest zijn. Binnen die zes jaar kreeg ik de ervaring van mijn leven" zei ze toen. Het programma ging nog twee seizoenen door zonder Nina, maar in juli werd bekend dat het achtste seizoen het laatste zou zijn.

Nina is komend jaar in twee grote films te zien: ze heeft rollen in de sequels van xXx en Flatliners.