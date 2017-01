Elton John maakt Devil Wears Prada-musical

NEW YORK - The Devil Wears Prada wordt een Broadwaymusical. Elton John en Paul Rudnick werken aan een theaterversie van de hitfilm uit 2006. Dat maakte Fox Stage Productions donderdag bekend.

Door ANP - 26-1-2017, 21:47 (Update 26-1-2017, 21:47)

Elton gaat zich vooral bezighouden met de muziek, schrijver Paul gaat zich storten op het verhaal. The Devil Wears Prada, oorspronkelijk een boek van Lauren Weisberger, gaat over een jonge journaliste die assistent wordt van een veeleisende hoofdredactrice van een modeblad. Het boek werd in 2006 verfilmd, Meryl Streep en Anne Hathaway vertolkten de hoofdrollen.

Elton is naar eigen zeggen groot fan van zowel het boek als de film. “Het is super spannend een musical te maken van The Devil Wears Prada”, liet de zanger weten aan diverse Amerikaanse media. “Ik ben groot fan van het boek en de film en ben een enorme liefhebber van mode. Ik kan niet wachten mijn muzikale tanden hierin te zetten.”