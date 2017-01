Manuel Venderbos poedelnaakt in RTL Boulevard

AMSTERDAM - Manuel Venderbos is donderdagavond poedelnaakt verschenen in RTL Boulevard. De presentator deed een oproep voor zijn populairwetenschappelijke tv-programma Galileo.

Door ANP - 26-1-2017, 19:31 (Update 26-1-2017, 19:31)

Manuel hoopt in Nederland een onderzoek te herhalen dat eerder in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is gedaan. Daaruit bleek dat collega’s significant beter presteren als ze naakt zijn. "Je voelt je kennelijk vrijer en bent eerlijker zo open en bloot", vertelde de voormalige EO-presentator, met slechts een sportsok over zijn geslachtsdeel, over de resultaten. Hij is benieuwd of dat ook voor Nederlandse collega's geldt en riep vakbroeders die de uitdaging aandurven op zich aan te melden via de website van Galileo.

Boulevard-presentator Luuk Ikink had zijn collega niet verwacht. Toen hij het onderzoek behandelde en Manuel naakt de studio binnen kwam wandelen, was Luuk even van zijn stuk. "Ik ken Manuel nu een beetje en weet dat hij tot alles in staat is. Maar ik moet wel even slikken.” Boulevard-presentator Beau van Erven Dorens zei ‘respect’ te hebben voor Manuel, terwijl lifestyledeskundige Anouk Smulders zich vergaapte aan Manuels achterwerk. “Je heb wel hele goede billen.”