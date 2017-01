Lee: aandacht na ZML-video overweldigend

AMSTERDAM - Lee Towers staat vier dagen nadat hij te zien was in het ‘introductiefilmpje’ dat Zondag met Lubach maakte voor de Amerikaanse president Donald Trump nog steeds versteld van alle aandacht. “Het is overweldigend”, zei de zanger donderdag tegen Shownieuws.

Door ANP - 26-1-2017, 18:21 (Update 26-1-2017, 18:21)

“Ik vind het zo geniaal gemaakt. Het is leuke promotie voor Nederland en ik ben buitengewoon vereerd dat ik er ook in zit.” Lee had aanvankelijk niet eens in de gaten dat hij te zien is in de video die inmiddels miljoenen keren is bekeken. “Een vriend van me had het gezien en stuurde meteen een berichtje. Dat kon ik niet meteen plaatsen. ‘In Amerika Trump Towers en in Nederland Lee Towers’. Ik dacht: ja, oké.”

Pas toen hij via zijn jongste dochter een linkje naar de video kreeg, had Lee in de gaten wat er gaande was. “En daarna is het niet meer opgehouden, tot op heden toe.” Hoewel hij nu ook buiten Nederland bekend is, wil Lee “het niet groter maken dan het is”. “Maar het is natuurlijk gigantisch wat er gebeurd is.”