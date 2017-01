Dochter voor Marc de Hond en Remona Fransen

ANP Dochter voor Marc de Hond en Remona Fransen

AMSTERDAM - Presentator en theatermaker Marc de Hond en oud-atlete Remona Fransen zijn donderdag de trotse ouders geworden van een dochtertje: Livia Jasmin de Hond. Dat heeft het koppel bekendgemaakt.

Door ANP - 26-1-2017, 15:02 (Update 26-1-2017, 15:02)

Moeder en dochter maken het goed. "We zijn heel gelukkig met een gezonde dochter", stellen de verse ouders. "We zijn dankbaar aan de geweldige vakmensen die ons de afgelopen maanden hebben begeleid.”

De Hond zou donderdagavond zijn nieuwe voorstelling Wie bang is, krijgt ook klappen spelen in Heerhugowaard. In overleg met het theater wordt deze voorstelling verplaatst naar 29 maart.

De voorstellingen van Wie bang is, krijgt ook klappen die vanaf vrijdag staan gepland gaan wel door, inclusief de première op dinsdag 31 januari. De Hond en Fransen ontmoetten elkaar op trainingscentrum Papendal, waar hij trainde als rolstoelbasketballer van het Nederlands team en zij als succesvol atlete op de zevenkamp. Inmiddels zijn ze zes jaar samen.