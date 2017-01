Shia LaBeouf moet naar de rechtbank

NEW YORK - Acteur Shia LaBeouf is weer op vrije voeten, maar moet zich binnenkort wel bij de rechtbank van New York verantwoorden voor het mishandelen van een man tijdens een demonstratie gericht tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Dit meldt de politie aan Us Weekly.

Door ANP - 26-1-2017, 12:01 (Update 26-1-2017, 12:01)

De Transformers-acteur kreeg een aanvaring met een man die de protestmanifestatie kwam verstoren, zo was te zien op de livestream van de betoging met de naam 'Hij zal ons niet verdelen'. Een politiewoordvoerder zegt tegen Us Weekly dat Shia donderdag om 00.30 uur plaatselijke tijd werd opgepakt en in hechtenis is genomen.

De arrestatie van de acteur volgde op een incident tijdens de demonstratie voor de deur van Museum of the Moving Image in het stadsdeel Queens. ''Het slachtoffer is een 25-jarige man. Shia pakte hem vast aan zijn sjaal en trok hem naar de grond. De man liep daarbij schrammen op aan zijn gezicht en rode vlekken rond zijn hals." De man weigerde medische hulp.

Shia LaBeouf wordt beschuldigd van mishandeling, zegt de politie. ''Hij is vrijgelaten, maar hij zal op een later moment in de rechtbank moeten verschijnen."