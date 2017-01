Half miljoen kijkers voor Nationale Sekstest

HILVERSUM - Ruim een half miljoen mensen keken woensdagavond naar De Nationale Sekstest. Met 518.000 kijkers belandt de show op plek 21 in de Top 25 van best bekeken programma's. Die wordt aangevoerd door drie programma's van NPO 1.

Door ANP - 26-1-2017, 8:27 (Update 26-1-2017, 8:27)

Vorig jaar trok de eerste Nationale Sekstest op RTL 5 675.000 kijkers. Dit jaar won presentator, model en muzikant Kay Nambiar. Van de bekende Nederlanders bleek Patricia Paay over de minste bedkennis te beschikken.

De vierdelige serie De maatschap van de VPRO begon woensdagavond met 622.000 kijkers. De serie op NPO 2 met onder anderen Pierre Bokma en Daan Schuurmans, gaat over een advocatenfamilie en is geïnspireerd op de familie Moszkowicz. In de serie heten ze echter Meyer.

Het NOS Journaal trok woensdagavond de meeste kijkers: bijna 2,2 miljoen. Tussen Kunst en Kitsch staat op de tweede plaats in de ranglijst met 1,75 miljoen kijkers. De detectiveserie Vera wist 1.441.000 kijkers aan zich te binden, goed voor een derde plek.