Tim Hofman niet bang zich rot te voelen

AMSTERDAM - Tim Hofman (28) vindt zichzelf een compleet ander mens geworden als hij bladert door zijn poëziealbum Gedichten van de broer van Roos. "Hier zit liefde, vreugde en seks, maar ook dood en depressie in. Dat is niet erg, ik ben er niet aan onderdoor gegaan'', vertelt Tim in een interview aan het AD.

Door ANP - 26-1-2017, 8:01 (Update 26-1-2017, 8:01)

"Het is wel dat ik er doorheen blader en denk: ik ben zo'n compleet ander mens geworden'', vervolgt de BNN-presentator, die zijn poëziealbum deze week zag binnenkomen op de tweede plaats van de Bestseller 60.

Tim leed aan een depressie tussen zijn 19e en 21e. "Op een gegeven moment dacht ik: nu moet ik echt aan de bak, anders loopt het slecht met me af. Ik wil het eens naar mijn zin hebben, ik moet dit fixen. Dat moment was ergens in 2010. Je kan dat niet doen door op de bank te blijven zitten en een beetje naar de muur te staren. Ik heb er hard voor gewerkt door relaties uit te maken, te stoppen met studies, sommige vrienden niet meer te zien. Maar ook door veel te praten met mensen om me heen en een paar keer met een psycholoog."

Tim zegt dat de balans tussen zijn relatie met Lize Korpershoek, vriendschappen en werk beter kan. ''Mijn vak kan zo'n balans makkelijk verstoren. Ik ben gelukkig niet bang om me weer rot te voelen."