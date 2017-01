Australische onderscheiding voor Nick Cave

CANBERRA - Nick Cave is benoemd tot officier in de Orde van Australië. De muzikant kreeg de titel toegewezen op Australië Day, dat donderdag gevierd wordt.

Door ANP - 26-1-2017, 3:16 (Update 26-1-2017, 3:16)

Nick werd geëerd vanwege zijn "voorname staat van dienst in de uitvoerende kunst als muzikant, songwriter, auteur en acteur, zowel nationaal als internationaal en voor zijn bijdragen aan aan de Australische muziekcultuur en het erfgoed".

De singer-songwriter woont tegenwoordig in het Engelse Brighton, maar startte zijn carrière in Melbourne. Nick gaf met zijn band Nick Cave And The Bad Seeds zestien albums uit. Ook verzorgde hij de muziek van een flink aantal films, meest recentelijk de western Hell Or High Water uit 2016.