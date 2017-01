Turkse muzikant beweert vader Adele te zijn

LONDEN - Een zanger uit Turkije meent dat hij de biologische vader is van Adele. Volgens The Sun wil Mehmet Asar zijn bewering met een DNA-test bewijzen.

26-1-2017, 3:01

Mehmet zegt dat hij de moeder van Adele in de zomer van 1987 leerde kennen in Bodrum, waar zij op vakantie was en hij werkte als taxi-chauffeur. Toen zou er iets moois opgebloeid zijn tussen de twee. Penny zou zelfs een maand langer in Turkije zijn gebleven om meer tijd met Mehmet door te brengen, maar na haar vertrek brak de afstand de relatie volgens de muzikant op.

Het kwartje zou bij de zanger zijn gevallen toen hij vorig jaar het optreden van Adele bij de Grammy's zag. Daarna is hij naar eigen zeggen research gaan doen en stuitte op een foto van Penny, die hij nog herkende. "Ze was geen spat veranderd", aldus Mehmet, die verdere aanwijzingen vond in het feit dat Adeles middel- en ringvinger, net als de zijne, verder dan gemiddeld met elkaar vergroeid zijn.

De officiële vader van Adele is Marc Evans, met wie de zangeres een slechte band heeft. Marc verliet het gezin toen Adele drie was. Als volwassene probeerde zij de relatie te herstellen. Maar nadat haar vader verhalen over haar aan roddelbladen had verkocht, verklaarde de zangeres tegenover Vogue dat als ze Marc ooit nog zou zien, ze hem in het gezicht zou spugen.