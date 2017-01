Kay Nambiar wint Nationale Sekstest

ANP Kay Nambiar wint Nationale Sekstest

HILVERSUM - Presentator, model en muzikant Kay Nambiar mag zich een jaar lang de sekspert van bekend Nederland noemen. Hij won woensdagavond de Nationale Sekstest 2017. Van de 25 vragen wist hij er 13 goed te beantwoorden.

Door ANP - 25-1-2017, 22:43 (Update 25-1-2017, 22:43)

Van de vijf deelnemende bekende Nederlanders bleek Patricia Paay over de minste bedkennis te beschikken. De diva scoorde slechts zes punten. “Thuis gaat het altijd heel goed”, zei Patricia vlak voordat haar score bekend werd gemaakt. “Ik ben gewoon zo onschuldig”, reageerde ze op haar lage score.

Kay verwacht een spannende nacht nu hij thuiskomt met de trofee, een banaan met een condoom erom. “Dat belooft wat vanavond”, zei hij toen hij de award kreeg uit handen van Yolanthe Sneijder-Cabau, die de Sekstest presenteerde met Rick Brandsteder aan haar zijde.

Aan de Nationale Sekstest 2017 namen ook ‘Oh oh daar gaan we weer’-ster Geneviève Fox, Holland’s Next Top Model-winnares Loiza Lamers en vlogger Giel de Winter deel. Ze kregen vragen voorgeschoteld als ‘wat groeit er bij vrouwen als ze opgewonden zijn?’ en ‘bevat een zaadlozing meer of minder calorieën dan een rookworst?’