ANP Paris Jackson houdt radiostilte

NEW YORK - Paris Jackson vindt het, na haar openhartige interview met Rolling Stone, wel even genoeg. De 18-jarige dochter van popster Michael Jackson staat sinds het verschijnen woensdag van het Amerikaanse tijdschrift in het middelpunt van de belangstelling.

Door ANP - 25-1-2017, 21:04 (Update 25-1-2017, 21:04)

“Ik ga voorlopig op geen enkele vraag van de pers over het Rolling Stone-interview in”, laat Paris weten via Twitter. “Als je wat wil weten, lees het artikel maar, dat is duidelijk genoeg”, voegt ze er aan toe. Journalisten hoeven het ook niet bij haar manager of moeder te proberen, want "zij zullen ook geen vragen beantwoorden", schrijft ze in een andere tweet.

De dochter van de in 2009 overleden zanger Michael Jackson en Debbie Rowe vertelt in het interview uitgebreid over haar roerige leven en over haar vader. Ze is ervan overtuigd dat hij is vermoord door zijn arts.