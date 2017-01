‘Bescheiden afscheid’ voor Adèle Bloemendaal

ANP ‘Bescheiden afscheid’ voor Adèle Bloemendaal

AMSTERDAM - De uitvaart van Adèle Bloemendaal vindt vrijdag in kleine kring plaats. De zaterdag overleden comédienne wilde zelf een ‘bescheiden afscheid’. Dat heeft haar zoon John Jones laten weten aan RTL Boulevard.

Door ANP - 25-1-2017, 19:42 (Update 25-1-2017, 19:42)

Ongeveer veertig mensen nemen vrijdag afscheid van Adèle. Zij overleed op 84-jarige leeftijd in een verzorgingstehuis in Amsterdam. De ‘grand old lady van de komedie’ had al langere tijd een slechte gezondheid.

Condoleances stroomden zondag, toen Adèles overlijden bekend werd gemaakt, al binnen. De familie krijgt volgens Jones ook veel vragen waar bloemen heen kunnen.