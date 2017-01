Soof 2 overtreft bezoekersaantal deel 1

ANP Soof 2 overtreft bezoekersaantal deel 1

UTRECHT - De romantische komedie Soof 2 blijft volle zalen trekken. Het vervolg op de hit uit 2013 heeft inmiddels meer dan 786.000 bezoekers getrokken en overtreft daarmee het aantal van zijn voorganger. Dat maakte distributeur Dutch FilmWorks woensdag bekend.

Door ANP - 25-1-2017, 6:53 (Update 25-1-2017, 6:53)

De film blijft onverminderd populair en staat na twee maanden nog steeds in de top 5 van best bezochte bioscooptitels. De Nederlandse film doet het sowieso opvallend goed; bij de vijf succesvolste titels op dit moment staan ook de romantische komedie Onze jongens en de western Brimstone van Martin Koolhoven.

Soof 2 vertelt over een neurotische vrouw van middelbare leeftijd die besluit van haar man te gaan scheiden. Hoofdrolspeelster Lies Visschedijk is overdonderd door het nieuws. “Met een vervolg is het altijd spannend of men opnieuw naar de bioscoop zal gaan” stelt ze. “Ik ben dan ook zeer dankbaar dat het publiek Soof en haar gezin weer in hun hart hebben gesloten.”