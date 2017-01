Queer Eye for the Straight Guy bij Netflix

NEW YORK - De make-overshow Queer Eye for the Straight Guy krijgt een vervolg op Netflix, dat meldt Entertainment Weekly.

Door ANP - 25-1-2017, 4:03 (Update 25-1-2017, 4:03)

Netflix pakt de show opnieuw op en heeft acht nieuwe afleveringen besteld, aldus bronnen. De vijf originele presentatoren en make-overadviseurs, Ted Allen, Kyan Douglas, Thom Filicia en Jai Rodriguez keren niet terug. De producenten gaan op zoek naar nieuw presentatietalent.

Het populaire programma waarin een heteroman een make-over krijgt van de vijf homoseksuele presentatoren won in 2004 een Emmy voor beste reality-serie. In 2007 werd het vijfde en laatste seizoen uitgezonden.

De show gaat ook verhuizen, laten de producenten weten. De nieuwe afleveringen zullen worden opgenomen in de zogenaamde Red States, de conservatievere staten van de VS. "Met vijf nieuwe presentatoren verhuizen we van New York naar de Red States die we roze willen kleuren, een staat per make-over", aldus de producenten in een verklaring.