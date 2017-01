Vrijgezel Joshua Jackson zoent op Sundance

ANP Vrijgezel Joshua Jackson zoent op Sundance

SALT LAKE CITY - Joshua Jackson is weer single en steekt dat niet onder stoelen of banken. De Affair-acteur werd gespot op het filmfestival Sundance met een onbekende vrouw en de twee waren met elkaar aan het zoenen.

Door ANP - 25-1-2017, 3:19 (Update 25-1-2017, 3:19)

Een ingewijde vertelt aan Us Weekly dat de 38-jarige acteur tot in de late uurtjes met de mysterieuze vrouw op stap was. "Joshua danste met het meisje. Ze zoenden elkaar de hele tijd, op de dansvloer. Ze gingen om twee uur 's nachts weg", aldus de spion.

Jackson had tot juli 2016 tien jaar lang een relatie met de Duitse actrice Diane Kruger. Sinds de break-up is hij gezien met meerdere vrouwen, onder wie de Russisch-Amerikaanse actrice Margarita Levieva.

Tijdens een interview met Ellen DeGeneres vertelde Jackson dat hij weer een beetje moest wennen aan het daten. "De dingen zijn wel wat veranderd sinds ik voor het laatst vrijgezel was", vertelde Jackson. "Ik bedoel, alles is nu via je telefoon, je praat niet meer met elkaar! Dat is best een grote verandering".