ANP Jane Fonda weer vrijgezel

LOS ANGELES - De Amerikaanse actrice Jane Fonda is op 79-jarige leeftijd weer vrijgezel. Jane Fonda had acht jaar een relatie met muziekproducent Richard Perry, maar volgens Page Six zijn de twee uit elkaar.

Door ANP - 24-1-2017, 21:30 (Update 24-1-2017, 21:30)

Het koppel heeft onlangs hun huis in Beverly Hills te koop gezet voor bijna 13 miljoen dollar. ''Ze verkopen het huis omdat ze weer ieder op zichzelf willen wonen'', zegt een bron. Perry bevestigt dit. ''Het klopt, al zijn we nog steeds close met elkaar." Perry heeft een ander huis op het oog waar hij graag wil wonen.

Jane Fonda en Richard Perry kochten het huis in Beverly Hills in 2012. De woning telt vier slaapkamers. Eerder woonden ze in een ander huis in Los Angeles dat in 1942 gebouwd werd voor Ronald Reagan en en zijn eerste echtgenote Jane Wyman.