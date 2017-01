Jet van Nieuwkerk: niet te streng zijn

AMSTERDAM - Ze bekent een sloddervos te zijn, krijgt als cadeau het liefst een fles olijfolie en luistert goed naar de adviezen van haar vriendinnen. Haar belangrijkste advies: wees niet te streng voor jezelf. Dat vertelt Jet van Nieuwkerk in een vraaggesprek met Viva deze week.

Door ANP - 24-1-2017, 7:17 (Update 24-1-2017, 7:17)

De dochter van presentator Matthijs van Nieuwkerk brengt haar tweede boek, Tips van Jet, uit met 30 gezonde en smalijke recepten én 100 tips voor een happy leven. "Ik wil dat lezers een goed gevoel krijgen, en niet de druk voelen om van alles te moeten", vertelt Van Nieuwkerk.

Het gaat haar voor de wind. In acht maanden heeft ze twee boeken uitgebracht en dat trekt soms een wissel op haar sociale leven. "Een drukke periode waarin ik ook mijn vriendinnen wilde zien, mijn huis op orde wilde hebben, gezond wilde eten, wilde sporten én er leuk uit wilde zien. Dan zat er vaak genoeg een dag tussen waarop dat allemaal niet lukte en ik me sloom, lelijk en futloos voelde", geeft de 27-jarige toe.

Van Nieuwkerk geeft aan dat ze nu even een pauze wil nemen om nieuwe inspiratie op te doen. "Dat betekent veel eten bij oma, mijn moeder en in restaurants", zegt ze. Ook een kookprogramma op de televisie ziet ze voorlopig niet zitten. Wel is ze van plan lezingen te geven en weer kookfilmpjes online te zetten.