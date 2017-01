Chris Brown valt uit tegen SNL-komiek

ANP Chris Brown valt uit tegen SNL-komiek

LOS ANGELES - Chris Brown is flink uitgevallen tegen de komiek Aziz Ansari, die een aantal grappen maakte over Brown tijdens zijn stand-up.

Door ANP - 24-1-2017, 5:15 (Update 24-1-2017, 5:15)

Ansari maakte een aantal grappen waarin hij Donald Trump en zijn aanhang vergeleek met Chris Brown en zijn fans. De zanger pikte het niet en reageerde via Instagram bijzonder fel, meldt Us Weekly.

Een video waarin Brown de comedian uitscheldt, is inmiddels verwijderd van zijn Instagram. Maar Brown plaatste ook een foto van het tv-optreden van Ansari waarin hij de comedian Aladdin noemde, naar het bekende Disney-figuur. Daar werd vervolgens fel op gereageerd door fans en volgers, die de opmerking racistisch vonden. Comedian Ansari is in de VS geboren maar zijn ouders komen oorspronkelijk uit India.

De 27-jarige Brown staat bekend als een heethoofd. Zo werd hij in 2009 veroordeeld voor huiselijk geweld tegen zijn toenmalige vriendin, zangeres Rihanna. In juni 2012 was hij betrokken bij een vechtpartij met zanger Drake en zijn entourage. In 2013 volgde een opstootje op een parkeerplaats met de zanger Frank Ocean en het meest recente incident stamt uit augustus 2016 toen Brown werd opgepakt voor het bedreigen met een pistool van een vrouw in zijn huis.