Rapper Nas doneert opbrengsten kledinglijn

LOS ANGELES - Rapper Nas doneert de opbrengsten van zijn kledinglijn HSTRY aan het goede doel, dat meldt Vibe.

Door ANP - 24-1-2017, 3:40 (Update 24-1-2017, 3:40)

Het goede doel in kwestie, de National Black Child Development Institute, zet zich in voor onderwijs en het verminderen van analfabetisme onder met name arme Afro-Amerikaanse kinderen.

"We leven in een tijd waarin we ons gemakkelijk focussen op de negatieve dingen in Amerika, alsof we terug in de tijd zijn gezet", zegt de rapper. "Deze collectie is om dat om te keren en positiviteit aan te jagen", vervolgt Nas.

De actie van Nas is onderdeel van Black History Month waarin verschillende artiesten en beroemdheden stilstaan bij de geschiedenis van de zwarte gemeenschap in de VS.