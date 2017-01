Cosby Show-actrice bevallen van dochter

ANP Cosby Show-actrice bevallen van dochter

LOS ANGELES - Keshia Knight Pulliam, die Rudy Huxtable speelde in The Cosby Show, is bevallen van een dochter. Het meisje heet Ella Grace, maakte de 37-jarige moeder maandag bekend op Instagram. ''Ella Grace is geboren'', schrijft Pulliam bij een foto van twee babybeentjes in een paar wollige sokjes.

Door ANP - 23-1-2017, 23:56 (Update 23-1-2017, 23:56)

Vader van de baby is oud-footballspeler Ed Hartwell, hoewel hij dat zelf betwijfelt. Hij eist een vaderschapstest en wil scheiden. Hartwell, die in Amerika ook bekend is van realityserie Real Housewives Of Atlanta, vroeg vorig jaar zomer kort na de bekendmaking van de zwangerschap de scheiding aan.

Keshia was vijf jaar oud toen ze de jongste dochter van de Huxtables ging spelen. Daarvoor was ze al eens te zien geweest in de Amerikaanse versie van Sesamstraat. In 1986 werd ze genomineerd voor een Emmy voor haar rol in The Cosby Show, met haar zes jaar was ze de jongste actrice met een nominatie ooit. Na het einde van The Cosby Show ging Keshia terug naar school en studeerde ze sociologie. Ze deed eerder mee aan een aantal realityshows voor sterren en had een rol in een comedyshow van Tyler Perry.