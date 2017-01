Stephen Colbert presenteert Emmys

LOS ANGELES - Stephen Colbert presenteert dit jaar de 69e uitreiking van de Emmy Awards. Dit melden Amerikaanse media maandag. Het is voor de latenightshowpresentatator de eerste keer dat hij de awardshow presenteert. De Emmy's, Amerika's belangrijkste televisieprijzen, worden zondag 17 september uitgereikt in het Microsoft Theater in Los Angeles.

Door ANP - 23-1-2017, 23:36 (Update 23-1-2017, 23:36)

''Stephen is de ultieme ceremoniemeester en heeft een onverschrokken passie voor livetelevisie'', stelt CBS, die de prijsuitreiking dit jaar mag uitzenden.

Stephen Colbert nam in september 2015 de Late Show over van zijn voorganger David Letterman. Zelf won hij in zijn tv-carrière negen Emmy Awards. Vorig jaar presenteerde Jimmy Kimmel de awardshow. Kimmel presenteert dit jaar de Oscars.

De nominaties voor de Emmy Awards worden op 13 juli bekendgemaakt.