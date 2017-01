Michael Dougherty regisseert Godzilla 2

LOS ANGELES - Na het succes van de reboot van Godzilla mag regisseur Michael Dougherty proberen om van Godzilla 2 een nog groter succes te maken. Filmmaatschappij Legendary Pictures maakte maandag bekend dat Dougherty de rol van regisseur krijgt. Het is de bedoeling dat Godzilla 2 in maart 2019 uitkomt, meldt Variety. Bij de eerste film uit 2014 was Gareth Edwards de regisseur.

Door ANP - 23-1-2017, 21:38 (Update 23-1-2017, 21:38)

Dougherty regisseerde in het verleden onder meer horrorfilm Trick ‘r Treat en komediehorror Krampus. Hij werkt voor de nieuwe Godzilla samen met co-writer Zach Shields, met wie hij eerder samenwerkte voor Krampus. Aanvankelijk zou het duo alleen het script schrijven, maar nu is Dougherty ook gevraagd om de film te regisseren.

De originele Godzilla-film verscheen in 1954, in een Japanse film met die naam. De vernieuwde versie bracht in 2014 528 miljoen dollar (464 miljoen euro) op. In die film speelden onder meer Bryan Cranston en Elizabeth Olsen mee.