ANP Liam Payne verlaat club na kogelregen

LOS ANGELES - Liam Payne was zaterdagavond in een club in West-Hollywood waar iemand op de parkeerplaats dat moment meerdere schoten afvuurde. Dit meldt TMZ.

Door ANP - 23-1-2017, 17:00 (Update 23-1-2017, 17:00)

Liam was in The Peppermint Club waar iemand erin slaagde om met een vals identiteitsbewijs de beveiliging te passeren en op de parkeerplaats meerdere schoten in de lucht afvuurde. De man sloeg daarna op de vlucht.

Binnen in de club brak paniek uit. Bezoekers bleven binnen en twitterden over de doodsangsten die ze uitstonden. De politie heeft meerdere hulzen gevonden op de parkeerplaats. Het ex-lid van de boyband One Direction vertrok een half uur na het incident.