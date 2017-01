Rod Stewart en Cyndi Lauper samen op tournee

LONDEN - Rod Stewart en Cyndi Lauper gaan samen op tournee door Amerika. Ze beginnen op 6 juli in de stad Hollywood in Florida en eindigen ruim een maand later in Houston in Texas. Dit meldt Rolling Stone. Meer details over de tournee vertellen de sterren deze week tijdens tv-interviews.

Door ANP - 23-1-2017, 15:59 (Update 23-1-2017, 15:59)

Rod Stewart stond vorig jaar mei nog in de Ziggo Dome, waar de rocklegende zijn grootste hits zong, zoals You Wear It Well, Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy, Baby Jane, The First Cut is the Deepest, I Don’t Want To Talk About It, Tonight’s The Night en Sailing.

Rod Stewart is een van de bestverkopende artiesten met meer dan 200 miljoen verkochte albums wereldwijd. Zijn meest recente album is Another Country dat hij in 2015 uitbracht. Cindy Lauper bracht vorig jaar haar album Detour uit. Voordat ze de gaat toeren met Rod Stewart, treedt Lauper in april op met Blondie in Nieuw-Zeeland.