James Blunt geeft show in AFAS Live

ANP James Blunt geeft show in AFAS Live

AMSTERDAM - James Blunt komt dit najaar voor een concert naar Nederland. De Britse zanger speelt op 6 november in het kader van zijn The Afterlove Tour in AFAS Live in Amsterdam. Dat heeft concertorganisator Mojo maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 23-1-2017, 10:13 (Update 23-1-2017, 10:13)

Het is de eerste keer in drie jaar tijd dat Blunt weer op tournee gaat. In 2014 deed de zanger met zijn Moon Landing Tour ruim 140 shows over de hele wereld. De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag.

Blunt, bekend van hits als You're Beautiful en Goodbye My Lover, brengt in maart zijn nieuwe album uit. Voor de plaat werkte hij onder meer samen met OneRepublic-voorman Ryan Tedder en Ed Sheeran.