ANP Rogue One door miljardgrens heen

LOS ANGELES - Star Wars-film Rogue One heeft wereldwijd meer dan een miljard dollar opgeleverd. Het is de 28e film ooit die dat voor elkaar krijgt.

Door ANP - 23-1-2017, 6:10 (Update 23-1-2017, 6:10)

Rogue One is de vierde Disneyfilm uit 2016 die de mijlpaal bereikt. Ook Captain America: Civil War, Finding Dory en Zootopia brachten een miljard dollar (930 miljoen euro) in het laatje. De filmstudio bracht in totaal dertien films uit die door de miljardgrens heengingen.

Twee keer eerder wist een Star Wars-film voor meer dan een miljard aan kaartjes te verkopen. Vorig jaar haalde The Force Awakens zelfs ruim twee miljard op, voor The Phantom Menace uit 1999 werd voor 1,03 miljard dollar aan kaarten verkocht.

Iets meer dan de helft van de opbrengst van Rogue One komt uit de Verenigde Staten. Daarna zijn het Verenigd Koninkrijk en China de grootste markten voor de film, een zogenaamde standalone die zich wel in het Star Wars-universum afspeelt, maar niet dezelfde personages kent als de eerste zeven films.