Law & Order-ster ruziet over boomhut

ANP Law & Order-ster ruziet over boomhut

EAST HAMPTON - Mariska Hargitay heeft aan het kortste eind getrokken in een burenruzie over een boomhut. De zaak, waaraan advocaten te pas moesten komen, werd door de gemeente van het plaatsje East Hampton in de staat New York beslecht in het nadeel van de Law & Order: Special Victims Unitster. Ze moet de hut uit haar achtertuin verwijderen.

Door ANP - 23-1-2017, 5:39 (Update 23-1-2017, 5:39)

Volgens de New York Post ging de strijd met de buren over de boomhut, een schommelset en een basket. Die zouden te dicht op het erf zijn geplaatst. Een brief van de zoon van Mariska mocht niet baten. "Ik beloof dat ik heel, heel, heel zachtjes zal basketballen", schreef de 10-jarige August aan de commissie die zich over de zaak boog.

De boomhut stond trouwens al op het terrein toen Mariska de woning in 2010 kocht. Hij is daar geplaatst door een eerdere bewoner, Bad Company-drummer Simon Kirke. De muzikant kocht het speelhuis voor zijn drie dochters, onder wie de inmiddels 31-jarige Girls-actrice Jemima Kirke.