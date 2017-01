Nieuwe vlam voor Iggy Azalea

LOS ANGELES - Er is iets opgebloeid tussen Iggy Azalea en muziekproducent LJay Currie. Volgens Us Weekly waren de twee dit weekend heel intiem op een jacht in Mexico.

Door ANP - 23-1-2017, 5:39 (Update 23-1-2017, 5:39)

Een bron van het showbizzblad vertelt dat Iggy en LJay, die eigenlijk Lorne Currie Jr. heet, samen naar Cabo San Lucas vlogen, waar een vriend van de rapper zijn verjaardag vierde. De twee zouden na het feestje een jacht hebben gehuurd en op het dek alleen oog voor elkaar hebben gehad. Iggy deelde op haar Instagram wel foto's van de trip, maar daarop was haar nieuwe vlam niet te zien. LJay postte wel een foto van zichzelf in de badplaats.

Dit voorjaar zette de Fancy-rapper een punt achter haar relatie met basketballer Nick Young, nadat ze hem op beveiligingsbeelden had betrapt met andere vrouwen in hun huis. Niet lang daarna werd ook bekend dat een ex zwanger was van Nick.

Afgelopen zomer gingen er geruchten dat de Australische iets had met rapper French Montana, maar volgens Iggy brachten de twee alleen tijd door omdat ze samen aan een muziekproductie werkten.