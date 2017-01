Grillige Adèle was niet kapot te krijgen

AMSTERDAM - Adèle Bloemendaal stond bekend als de 'grand old lady van de komedie’. De zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden cabaretière, actrice en zangeres stond meer dan vijftig jaar op de planken en haar populariteit en talent waren onbetwist. Toch miste ze ambitie en werd ze gehinderd door een sterke podiumvrees.

Door ANP - 22-1-2017, 12:25 (Update 22-1-2017, 12:25)

De sfeer binnen een theatergroep vond ze al snel beklemmend en dan verdween ze. Zo trok ze zich in 1969 terug uit de show Met blijdschap geven wij kennis. Ze loog dat ze zwanger was, maar wilde gewoon meer tijd doorbrengen met haar zoon John.

Adèle Maria Hameetman, geboren op 11 januari 1933 in Amsterdam, werd op haar veertiende van school gestuurd. Haar ouders stuurden haar naar een tekenschool. Daar trad ze in het cabaret op, onder anderen met Leen Jongewaard.

Uitgegooid

Ze speelde van 1958 tot 1963 bij diverse toneelgezelschappen, bij cabaret Lurelei en in de cabaretgroepen van Sieto Hoving en Jaap van de Merwe. Geen enkele verbinding duurde langer dan een jaar. Bij Hoving werd ze er na twee maanden na een ruzie uitgegooid, letterlijk, uit de auto op weg naar een optreden.

In 1960 verscheen de zangeres en actrice voor het eerst op tv. In 1969 kreeg ze haar eigen Adèle Bloemendaal Show. Ze was ook te zien in 't Schaep met de vijf Pooten, Sam Sam, Citroentje met Suiker, De Brekers en Het zonnetje in huis. Ze acteerde in een aantal films en was te zien in tv-reclames, waarvan vooral die voor Bros (liggend in een bubbelbad) grote bekendheid kreeg.

Playboy

Ook had ze enkele succesvolle carnavalhits, zoals Wat heb je gedaan, Daan en Het zal je kind maar wezen. Rond 1980 begon Adèle Bloemendaal met Jacques Klöters aan een programma voor kleine zalen. De succesvolle productie, Adèles keus, was al vlot geschikt voor grote theaters. Ze maakte daarna nog een serie onewomanshows.

Bloemendaal wilde per se niet volwassen worden. Ze durfde in 1983 als eerste Nederlandse van boven de 50 naakt in de Playboy te poseren. "Ik ben niet kapot te krijgen", zei ze.

Reeks beroertes

Hoewel Adèle alom werd geprezen, brak ze vele theatertournees voortijdig af. In 1991 zette ze een punt achter haar carrière, maar in 1997 kwam ze terug met de show Adèles come-back. In maart 2000 werd ze getroffen door een hersenbloeding, waarvan ze herstelde, maar ze trok zich terug.

De gezondheid liet haar echter in de steek. Door een reeks beroertes leidde ze de laatste jaren een teruggetrokken bestaan. In januari 2013 verscheen ze nog een keer in het openbaar bij de première van een hommage die Paul Groot en Sanne Wallis de Vries maakten aan 'de eersteklas theatermaakster, femme fatale en lefgozer'.