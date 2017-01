Sallie speelt geradicaliseerde Jeanne d'Arc

DEN HAAG - Dolblij is ze met de rol, de 27-jarige actrice Sallie Harmsen die vanaf volgende maand bij Het Nationale Theater (tot voor kort Het Nationale Toneel) de titelrol speelt in Jeanne d'Arc van Friedrich Schiller. "Het is een iconische vrouwenrol, ik ben vereerd dat ik hem mag spelen en ik geniet erg van het werken met regisseur Theu Boermans. Het is als het ware een droom die uitkomt. Nee, ik heb er geen slapeloze nachten van. Dit is het allerliefste wat ik doe in de hele wereld. Voor toneel mag je me midden in de nacht wakker maken."

Door ANP - 22-1-2017, 10:48 (Update 22-1-2017, 10:48)

Jeanne d'Arc geloofde in een goddelijke opdracht om de Engelsen te verdrijven uit Frankrijk en had aanvankelijk succes met haar missie. "We gaan focussen op het psychologische mechanisme waardoor ze tot haar daden komt. Ze radicaliseert op religieuze gronden, dat is een tijdloos thema. Jeanne bevindt zich verder in een land in chaos, waarin niemand weet wat aan te vangen. Ook de tijd waarin wij leven is heel erg complex."

"We hebben nood aan iemand die nuance aanbrengt, maar het tegenovergestelde gebeurt en juist die rechtlijnige kant krijgt de aandacht.'' Ook Jeanne, blind gelovend in een opdracht van hogerhand, bood een soort begrijpelijke duidelijkheid. Het Nationale Theater gaat geen moraliserende kant kiezen: "We nemen geen positie in, van dit is fout en dat is goed."

Hele vette verrassingen

Het gezelschap handhaaft in de vertaling uit het Duits zoveel mogelijk de romantische taal van Schiller (1759-1805). Volgens Harmsen is Boermans 'een meester in het regisseren van oud materiaal'. "Hij weet de poëzie uit de Romantiek heel erg tot spreektaal te maken, de schoonheid ervan te waarborgen en de betekenis toch invoelbaar te maken. Dat zit 'm gewoon in zijn regie en het tekstbegrip van de acteurs."

Van het decor mogen de toneelliefhebbers ook het een en ander verwachten. Het wordt ontworpen door Bernhard Hammer, die ook verantwoordelijk was voor de vormgeving van het musicalspektakel Soldaat van Oranje. "Het wordt heel groots, er zitten hele vette verrassingen in", belooft Harmsen.

De première is 11 februari in Den Haag.