Drake, Jamie Foxx op privéfeest in Amsterdam

AMSTERDAM - Drake en Jamie Foxx hebben zaterdagavond een feestje gebouwd in Amsterdam. De Canadese rapper en Amerikaanse zanger en komiek waren bij een bar mitswa-feest. Fans van Drake plaatsen een filmpje op social media.

Door ANP - 22-1-2017, 10:31 (Update 22-1-2017, 10:31)

Ook Lange Frans was van de partij, blijkt uit foto’s die hij via Twitter deelde. Daarop is te zien dat Jamie Foxx achter de draaitafels plaatsnam en Drake van de andere optredens genoot. Volgens AT5 waren ook Najib Amhali, Sunnery James en Ryan Marciano geboekt voor het verjaardagsfeest in het Amstel Hotel. De grote vuurwerkshow die deel uitmaakte van de festiviteiten werd door verschillende Amsterdammers opgemerkt.

Drake zou zaterdagavond eigenlijk een concert in de Ziggo Dome verzorgen. De eerste concerten van zijn The Boy Meets World Tour zijn echter verplaatst. Drake staat nu komende donderdag, vrijdag en zaterdag in de Amsterdamse concerthal. Volgende maand, op 26 februari, vindt het laatste van de vier uitgestelde shows plaats.