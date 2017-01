Marc de Jong gaat naar RTL Ontbijtnieuws

HILVERSUM - Jan de Hoop heeft er een nieuwe collega bij. In zijn nieuwste vlog stelt hij dit weekend Marc de Jong voor als nieuwe invaller bij het RTL Ontbijtnieuws. Marc de Jong begint 31 januari.

Door ANP - 21-1-2017, 18:25 (Update 21-1-2017, 18:25)

''We hebben een primeur vandaag'', zegt Jan bij de beelden terwijl hij Marc laat zien hoe alles werkt in de studio van het ochtendprogramma. ''Ik loop met jou mee vandaag, omdat ik als invaller ook af en toe het Ontbijtnieuws ga presenteren, dat is een grote eer", zegt Marc, die vroeger ook al met Jan het Ontbijtnieuws presenteerde. ''Dat is twintig jaar geleden, zo ongeveer."

Zelf is Jan de Hoop al 27 jaar het gezicht van RTL Ontbijtnieuws. Op 3 oktober 2019 is hij precies dertig jaar in dienst bij RTL en gaat dan stoppen met het Ontbijtnieuws.