ANP Doutzen Kroes viert verjaardag zoon

AMSTERDAM - Doutzen Kroes deelt zaterdag op Instagram een vrolijk kiekje van haar zoon Phyllon ter gelegenheid van zijn zesde verjaardag. Vanaf een tropisch strand wenst ze het jochie een fijne verjaardag en meldt ze enorm trots op hem te zijn.

Door ANP - 21-1-2017, 14:53 (Update 21-1-2017, 14:53)

Een dag eerder blikte het topmodel al vooruit naar de verjaardag van haar oudste kind met een liefdevolle post. "We zullen er altijd voor je zijn en steunen je in alles wat je wilt doen en zijn. Morgen zes jaar geleden was jij degene die mij een mem maakte en ik ben een trotse moeder dankzij jou."