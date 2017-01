Gedoe over muziek bij inauguratie bal

WASHINGTON - Nadat veel artiesten al weigerden op te treden tijdens de inauguratie van Donald Trump, heeft een aantal muzikanten zich nu ook gekeerd tegen het gebruik van hun muziek tijdens het daaropvolgende inauguratiebal. Zo laat countryster Rachel Platten via Twitter weten dat ze nooit toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar nummer Fight Song.

Door ANP - 21-1-2017, 12:08 (Update 21-1-2017, 12:08)

Tijdens een van de feesten, die vrijdagavond werden georganiseerd om het kersverse presidentschap van Trump te vieren, trad onder meer het kwartet The Piano Guys op. Zij speelden een medley van een aantal bekende nummers, waaronder Fight Song van Platten. "Hoewel ik de functie van de president en de vreedzame overdracht van macht respecteer, wil ik benadrukken dat The Piano Guys op geen enkel moment toestemming hebben gevraagd voor het gebruik van mijn nummer. Ik wist dit niet, ik keur het niet goed en ik onderschrijf hun keuze om Fight Song vanavond te spelen niet", aldus de zangeres op Twitter.

Ook Savan Kotecha, liedschrijver van onder meer One Direction, was boos nadat hij een van zijn nummers voorbij hoorde komen. "Ik heb absoluut geen toestemming gegeven om mijn nummer te spelen tijdens het inauguratiebal", schrijft Kotecha bij de mededeling dat hij onmiddellijk gaat uitzoeken wat hij daartegen kan doen. Een uur later twittert hij dat er kennelijk niets tegen te beginnen is, maar dat hij het hartverscheurend vond te zien hoe een nummer dat hij schreef uit liefde voor zijn vrouw "werd gebruikt om een man te eren die verdeeldheid zaait".

Het nieuwe presidentiële paar Donald en Melania opende het bal met een dans op Frank Sinatra’s My Way. Eerder leek het erop dat Nancy Sinatra het gebruik van haar vader's hit afkeurde, maar later kwam zij daar op terug en feliciteerde Trump publiekelijk via social media met zijn nieuwe baan.