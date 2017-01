Freerunkampioen Van der Linden naar theater

ANP Freerunkampioen Van der Linden naar theater

AMSTERDAM - Wereldkampioen freerunnen Bart van der Linden gaat het theater in. De sporter uit Eersel is te zien in de nieuwe show Elements of Freestyle van het dansgezelschap ISH, zo maakte de groep zaterdag bekend. Van der Linden won in oktober 2016 het WK freerunning in Griekenland.

Door ANP - 21-1-2017, 9:57 (Update 21-1-2017, 9:57)

Freerunnen is een spectaculaire sport waarbij je je zo snel mogelijk verplaatst over obstakels zoals muren, daken en railings. De Brabander, die als bijnaam 'The Flying Dutchman' heeft gekregen, liet favorieten uit de VS achter zich. De wereldkampioen staat vanaf maart twee maanden op de planken bij ISH. Artistiek leider Marco Gerris, ook bekend als jurylid van So You Think You Can Dance, begeleidt hem.

Elements of Freestyle is een spectaculaire show met skaters, freerunners en BMX’ers. Van der Linden vervult als freerunner een prominente rol in de voorstelling. De show gaat op 10 maart in Theater de Meervaart Amsterdam in première. Daarna toert het gezelschap tot 30 april door het land.