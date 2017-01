Ed Sheeran blijft lijstaanvoerder

AMSTELVEEN - Shape Of You van Ed Sheeran is ook deze week de populairste plaat van Nederland. Het nummer staat voor de tweede week op nummer 1 in de Single Top 100. Wel loopt de voorsprong op de nummer 2, Energie van Ronnie Flex, iets terug.

Door ANP - 20-1-2017, 15:17 (Update 20-1-2017, 15:17)

De tweede nieuwe plaat van Sheeran, Castle On The Hill, moet in de tweede week al inleveren en zakt weg naar plaats zes. Nieuw bij de eerste tien is het gelegenheidsduo Zayn en Taylor Swift. Met I Don't Wanna Live Forever, afkomstig uit de film Fifty Shades Darker, klimmen ze naar tien ten koste van voormalig nummer 1-hit Starboy van The Weeknd en Daft Punk.

Singles Top 10 week 3

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Ed Sheeran - Shape Of You

2. (2) Ronnie Flex feat. Frenna - Energie

3. (3) Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie - Rockabye

4. (5) James Arthur - Say You Won’t Let Go

5. (6) Broederliefde/Emms - Het is een feit

6. (4) Ed Sheeran - Castle On The Hill

7. (7) Starley - Call On Me (Ryan Riback remix)

8. (8) The Weeknd feat. Daft Punk - I Feel It Coming

9. (10) F1rstman feat. DJ Youss-F & Boef - Overal

10. (12) Zayn & Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever