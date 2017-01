Dion weer op soundtrack Beauty and the Beast

LOS ANGELES - Céline Dion keert terug op de soundtrack van de live-action remake van Beauty and the Beast. Dit keer zingt ze niet de titelsong maar een geheel nieuw liedje, maakte ze donderdagavond bekend op Instagram.

Door ANP - 19-1-2017, 22:37 (Update 19-1-2017, 22:37)

"Ik ben blij dat ik mag aankondigen dat ik een geheel nieuw lied heb opgenomen, getiteld How Does A Moment Last Forever, voor Disney's live-action van Beauty and the Beast", schrijft Céline. "Het was een magische ervaring om deel uit te mogen maken van de originele film en ik ben zeer vereerd dat ik nu weer mag."

Voor de originele film uit 1991 zong Céline de beroemde titeltrack Beauty and the Beast. Het nummer won destijds een Oscar, Golden Globe en een Grammy. Het lied maakt ook nu deel uit van de film. Nu wordt het gezongen door Ariana Grande en John Legend, zo werd vorige week duidelijk.

Beauty and the Beast, met in de hoofdrollen Emma Watson en Dan Stevens, komt in maart uit.