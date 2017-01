Kanye West niet gevraagd door Trump

WASHINGTON - Kanye West is bewust niet gevraagd om naar de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten te komen. Hoewel de twee op het oog vrienden zijn, vond het comité hem niet goed passen bij de feestelijkheden.

Door ANP - 19-1-2017, 21:38 (Update 19-1-2017, 21:38)

De ceremonie is volgens Tom Barrack, voorzitter van het comité, niets voor Kanye. "Hij beschouwt zich als een vriend van de president-elect, maar dit is niet zijn plek. Het entertainmentprogramma is al helemaal gevuld, het is perfect. Het wordt typisch en traditioneel Amerikaans. Kanye is een topvent maar we hebben hem niet gevraagd."

Kanye West onthulde kort voor zijn inzinking dat hij een Trump-aanhanger is. Vorige maand ontmoette de rapper hem in de Trump Tower in New York. Daar bespraken ze volgens Trump 'het leven'.