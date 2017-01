Veel gastoptredens bij shows Armin van Buuren

Veel gastoptredens bij shows Armin van Buuren

AMSTERDAM - De jubileumshows van Armin van Buuren in mei in de Amsterdam ArenA worden opgeluisterd door een hele rits gastartiesten. Naast de al eerder bekendgemaakte Kensington en Mr. Probz maken ook onder meer Laura Jansen, trompettist Eric Vloeimans, Trevor Guthrie, Racoon-zanger Bart van der Weide en Within Temptation-zangeres Sharon den Adel hun opwachting. Dat heeft het management donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 19-1-2017, 18:34 (Update 19-1-2017, 18:34)

Verder staan op de line-up ook Angel Taylor, Betsie Larkin, Bullysongs, Cees Trappenburg, Christian Burns, Cimo Frankel, Koen Herfst, Lauren Evans, Michiel Eilbracht en Susana.

The Best of Armin Only op 12 en 13 mei wordt de grootste soloshow die Armin in zijn carrière geeft. In de ArenA viert de dj dat hij twintig jaar in het vak zit. "Op deze avonden komt alles van de afgelopen twintig jaar samen", aldus Armin. "Dat ik dit mag delen met de artiesten waarmee ik de beste momenten van de show heb mogen creëren, is fantastisch. Het tilt de shows naar een hoger niveau dan ooit tevoren."

Het optreden van 12 mei was binnen enkele minuten uitverkocht. Voor de show van 13 mei zijn er nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.