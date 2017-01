'Grande finale' voor Jesus Christ Superstar

ANP 'Grande finale' voor Jesus Christ Superstar

ROTTERDAM - De tournee door Nederland van Jesus Christ Superstar krijgt op 5, 6 en 7 mei een soort 'grande finale' in Ahoy in Rotterdam. Het decor wordt geïnspireerd op het antieke amfitheater Arena di Verona en er komen volgens een woordvoerder aan het slot 'bijzondere gasten' aan te pas, die later bekend worden gemaakt.

Door ANP - 19-1-2017, 11:29 (Update 19-1-2017, 11:29)

Christus-vertolker Ted Neeley wil graag groots afscheid nemen van ons land: "Het is voor de hele cast en crew hartverwarmend te ervaren hoe de fans deze voorstelling omarmd hebben en wij zijn enorm blij dat we nog een laatste keer terug kunnen komen naar Nederland om op een bijzondere manier afscheid te nemen."

De uitgebreide cast zal worden begeleid door een 32 man sterk orkest.