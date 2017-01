Matt Simons eerste buitenlandse Amstel-vriend

ROTTERDAM - In de line-up van De Vrienden van Amstel Live valt dit jaar één naam op: Matt Simons. De Amerikaanse singer-songwriter is de eerste internationale artiest ooit die optreedt in ‘de grootste kroeg van Nederland’. “Ik verheug me ontzettend op de komende twee weken”, zegt Matt in het AD.

Door ANP - 19-1-2017, 8:09 (Update 19-1-2017, 8:09)

Matt gaat tijdens de Vrienden van Amstel in duet met Racoon, de Zeeuwse band waarvoor hij al meermaals het voorprogramma verzorgde. Matt en Racoon-frontman Bart van der Weide zingen een Nederlands-Engelse versie van Racoons hit Oceaan, dat is omgedoopt tot Ocean Blue.

Helemaal zonder risico is hun optreden niet: de mannen dalen op een plateautje af van 25 meter naar de vloer van Ahoy. “Zonder beschermende reling”, huivert Racoon-gitarist Dennis Huige. “Het was echt eng. Een klein tikje met de gitaar en een van ons ligt beneden.”

Voor Matt wordt zijn debuut bij Vrienden van Amstel niet alleen spannend, maar ook een ontdekkingsreis. Veel Nederlandse artiesten die optreden zijn voor de Amerikaan onbekenden. “Ik kende behalve Marco en Racoon ook Nick & Simon al”, zegt Matt over de artiesten waar hij eerder mee samenwerkte. Maar van bijvoorbeeld de Golden Earring heeft hij nog nooit gehoord. “Radar Love, zeg je? Ik ben ontzettend benieuwd het te horen.”