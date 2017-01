Jacob Derwig denkt aan stap naar buitenland

ROTTERDAM - Jacob Derwig ziet het wel zitten om over de grens aan het werk te gaan. De 47-jarige acteur was nooit bezig met een internationale carrière, maar mocht onlangs auditie doen voor een Deense film. “Ik heb die rol uiteindelijk niet gekregen, maar dat script was zó goed”, zegt Jacob in het AD.

Door ANP - 19-1-2017, 7:54 (Update 19-1-2017, 7:54)

“Het lijkt me leuk de stap te maken naar meer internationale films”, zegt hij nu. Jacob merkt dat er ‘langzaamaan een meer Europese filmmarkt aan het ontstaan is’ en wil zijn geluk wel eens beproeven.

Een beetje geluk is volgens de acteur wel nodig om het in het buitenland te maken. “Eén film waar je de blits in maakt en dan kan het heel snel gaan. Kijk maar naar Carice van Houten en Michiel Huisman.”

Zelfs een verhuizing naar de Verenigde Staten schuwt Jacob, die getrouwd is met Kim van Kooten en twee kinderen met haar heeft, niet. “Naar New York dan. Liever niet naar Los Angeles.”