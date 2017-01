Blake Lively pakt eerste People's Choice

ANP Blake Lively pakt eerste People's Choice

LOS ANGELES - Blake Lively heeft woensdag haar eerste People's Choice Award gewonnen voor haar rol in de speelfilm Shallows.

Door ANP - 19-1-2017, 6:15 (Update 19-1-2017, 6:15)

De 29-jarige actrice gaf een gepassioneerde toespraak waarin ze vrouwen opriep om zich niet te laten ontmoedigen en hun doelen in het leven na te streven. "Mijn moeder leerde me als kind dat je je door niemand moet laten tegenhouden", zei Lively. "Laat niemand je zeggen wat je níet kan doen. Ik was altijd een ambitieus kind en ik had een duidelijk doel voor mezelf en ik wist dat ik dit kon bereiken, dat ik succesvol en gelukkig zou worden", vervolgde de actrice.

Lively verklapte dat een van haar dromen was om de Britse meidengroep The Spice Girls te ontmoeten maar dat het haar nog niet gelukt is. Ze sprak haar bewondering en waardering uit voor de band omdat ze een belangrijk voorbeeld voor haar waren. "Ze introduceerden me met girl power", sprak Lively tegen een applaudiserend publiek.

Tenslotte bedankte ze haar man, acteur Ryan Reynolds, voor zijn steun. "Hij is alles voor me", aldus Lively om er meteen achteraan te zeggen: "En je mag hem niet hebben, want hij is van mij!".